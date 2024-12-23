Фомин Егор Федотович
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Фомин Егор Федотович
- Пол
- муж
- Возраст (месяцев)
- 10
- Год рождения вычисленный
- 1896
- Родственная связь
- сын [1]
- Номер семьи
- 7
- Номер в семье
- 6
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- выс. Красноярский
- Место события
- выс. Красноярский, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.339, лист: 16
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 7
01 | Фомин Федот Тарасович: 35 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Фомина Марья Ксенофонтовна: 33 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Фомин Симеон Федотович: 9 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Фомина Анисья Федотовна: 8 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
05 | Фомина Татьяна Федотовна: 7 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
06 | Фомин Егор Федотович: , 10 месяцев | Крестьяне из государственных - сын [1]
07 | Фомин Тарас Григорьевич: 66 лет | Крестьяне из государственных - отец [1]
08 | Фомин Иннокентий Евстафьевич: 13 лет | Крестьяне из государственных - племянник [1]
09 | Попов Семен Карпович: 60 лет | Крестьяне из государственных - работник
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Юлия Ратт
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.