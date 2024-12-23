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Фомина Анисья Федотовна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Фомина Анисья Федотовна
Пол
муж
Возраст (лет)
8
Год рождения вычисленный
1889
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
7
Номер в семье
4
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
выс. Красноярский
Место события
выс. Красноярский, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.339, лист: 16
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 7
01 | Фомин Федот Тарасович: 35 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Фомина Марья Ксенофонтовна: 33 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Фомин Симеон Федотович: 9 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Фомина Анисья Федотовна: 8 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
05 | Фомина Татьяна Федотовна: 7 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
06 | Фомин Егор Федотович: , 10 месяцев | Крестьяне из государственных - сын [1]
07 | Фомин Тарас Григорьевич: 66 лет | Крестьяне из государственных - отец [1]
08 | Фомин Иннокентий Евстафьевич: 13 лет | Крестьяне из государственных - племянник [1]
09 | Попов Семен Карпович: 60 лет | Крестьяне из государственных - работник
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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