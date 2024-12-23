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Фомина Парасковья Кузьминична

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Фомина Парасковья Кузьминична
Пол
муж
Возраст (лет)
9
Год рождения вычисленный
1888
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
5
Номер в семье
3
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
выс. Красноярский
Место события
выс. Красноярский, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.339, лист: 12
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 5
01 | Фомин Кузьма Трофимович: 32 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Фомина Ненилла Димитриевна: 28 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Фомина Парасковья Кузьминична: 9 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
04 | Фомина Степанида Кузьминична: 6 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
05 | Фомин Василий Кузьмич: 3 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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