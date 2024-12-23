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Фомин Федот Александрович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Фомин Федот Александрович
Пол
муж
Возраст (лет)
33
Год рождения вычисленный
1864
Родственная связь
хозяин
Номер семьи
4
Номер в семье
1
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
выс. Красноярский
Место события
выс. Красноярский, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.339, лист: 10
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 4
01 | Фомин Федот Александрович: 33 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Фомина Агриппина Ивановна: 34 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Фомина Марья Федотовна: 9 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
04 | Фомин Александр Федотович: 7 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Фомина Капитолина Федотовна: 5 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
06 | Фомина Валентина Федотовна: 1 год | Крестьяне из государственных - дочь [1]
07 | Фомин Даниил Федотович: , 1 месяц | Крестьяне из государственных - сын [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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