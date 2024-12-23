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Фомина Мавра Дионисиевна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Фомина Мавра Дионисиевна
Пол
муж
Возраст (лет)
2
Год рождения вычисленный
1895
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
3
Номер в семье
5
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
выс. Красноярский
Место события
выс. Красноярский, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.339, лист: 8
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 3
01 | Фомин Дионисий Тарасович: 36 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Фомина Васса Егоровна: 35 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Фомин Захар Дионисиевич: 9 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Фомин Никита Дионисиевич: 7 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Фомина Мавра Дионисиевна: 2 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
06 | Фомина Домна Дионисиевна: , 1 месяц | Крестьяне из государственных - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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