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Фомин Дионисий Тарасович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Фомин Дионисий Тарасович
Пол
муж
Возраст (лет)
36
Год рождения вычисленный
1861
Родственная связь
хозяин
Номер семьи
3
Номер в семье
1
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
выс. Красноярский
Место события
выс. Красноярский, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.339, лист: 8
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 3
01 | Фомин Дионисий Тарасович: 36 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Фомина Васса Егоровна: 35 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Фомин Захар Дионисиевич: 9 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Фомин Никита Дионисиевич: 7 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Фомина Мавра Дионисиевна: 2 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
06 | Фомина Домна Дионисиевна: , 1 месяц | Крестьяне из государственных - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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