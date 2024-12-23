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Фотеева Ульяна Гуриевна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Фотеева Ульяна Гуриевна
Пол
муж
Возраст (лет)
3
Год рождения вычисленный
1894
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
2
Номер в семье
8
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
выс. Красноярский
Место события
выс. Красноярский, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.339, лист: 6
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 2
01 | Фотеев Гурий Гуриевич: 44 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Фотеева Марья Ивановна: 44 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Фотеев Каллистрат Гуриевич: 22 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Фотеев Прокопий Гуриевич: 20 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Фотеев Ефим Гуриевич: 14 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Фотеев Иван Гуриевич: 10 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
07 | Фотеева Евдокия Гуриевна: 8 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
08 | Фотеева Ульяна Гуриевна: 3 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
09 | Фотеева Парасковья Гуриевна: 1 год | Крестьяне из государственных - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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