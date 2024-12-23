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Крючкова Анна Николаевна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Крючкова Анна Николаевна
Пол
муж
Возраст (месяцев)
2
Год рождения вычисленный
1896
Родственная связь
дочь [5]
Номер семьи
47
Номер в семье
9
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
пос. Казанский
Место события
пос. Казанский, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.338, лист: 96
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 47
01 | Слепцов Ефим Григорьевич: 50 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Слепцова Анисья Григорьевна: 55 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Слепцов Григорий Ефимович: 23 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Слепцов Андрей Ефимович: 18 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Крючков Николай Ефимович: 28 лет | Крестьяне из государственных - зять [1]
06 | Крючкова Лукея Ефимовна: 26 лет | Крестьяне из государственных - жена [5]
07 | Крючков Николай Николаевич: 3 года | Крестьяне из государственных - сын [5]
08 | Крючкова Федосья Николаевна: 1 год | Крестьяне из государственных - дочь [5]
09 | Крючкова Анна Николаевна: , 2 месяца | Крестьяне из государственных - дочь [5]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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