Слепцов Ефим Григорьевич
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Слепцов Ефим Григорьевич
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 50
- Год рождения вычисленный
- 1847
- Родственная связь
- хозяин
- Номер семьи
- 47
- Номер в семье
- 1
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- пос. Казанский
- Место события
- пос. Казанский, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.338, лист: 96
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 47
01 | Слепцов Ефим Григорьевич: 50 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Слепцова Анисья Григорьевна: 55 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Слепцов Григорий Ефимович: 23 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Слепцов Андрей Ефимович: 18 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Крючков Николай Ефимович: 28 лет | Крестьяне из государственных - зять [1]
06 | Крючкова Лукея Ефимовна: 26 лет | Крестьяне из государственных - жена [5]
07 | Крючков Николай Николаевич: 3 года | Крестьяне из государственных - сын [5]
08 | Крючкова Федосья Николаевна: 1 год | Крестьяне из государственных - дочь [5]
09 | Крючкова Анна Николаевна: , 2 месяца | Крестьяне из государственных - дочь [5]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Юлия Ратт
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.