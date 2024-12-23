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Слепцов Ефим Григорьевич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Слепцов Ефим Григорьевич
Пол
муж
Возраст (лет)
50
Год рождения вычисленный
1847
Родственная связь
хозяин
Номер семьи
47
Номер в семье
1
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
пос. Казанский
Место события
пос. Казанский, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.338, лист: 96
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 47
01 | Слепцов Ефим Григорьевич: 50 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Слепцова Анисья Григорьевна: 55 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Слепцов Григорий Ефимович: 23 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Слепцов Андрей Ефимович: 18 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Крючков Николай Ефимович: 28 лет | Крестьяне из государственных - зять [1]
06 | Крючкова Лукея Ефимовна: 26 лет | Крестьяне из государственных - жена [5]
07 | Крючков Николай Николаевич: 3 года | Крестьяне из государственных - сын [5]
08 | Крючкова Федосья Николаевна: 1 год | Крестьяне из государственных - дочь [5]
09 | Крючкова Анна Николаевна: , 2 месяца | Крестьяне из государственных - дочь [5]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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