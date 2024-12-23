Бахряков Егор Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБахряков Егор Тимофеевич

Бахряков Егор Тимофеевич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Бахряков Егор Тимофеевич
Пол
муж
Возраст (месяцев)
1
Год рождения вычисленный
1897
Родственная связь
сын [3]
Номер семьи
46
Номер в семье
7
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
пос. Казанский
Место события
пос. Казанский, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.338, лист: 94
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 46
01 | Бахряков Иван Исаевич: 72 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Бахрякова Федора Федоровна: 75 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Бахряков Тимофей Иванович: 34 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Бахрякова Марья Андреевна: 32 года | Крестьяне из государственных - жена [3]
05 | Бахряков Павел Тимофеевич: 14 лет | Крестьяне из государственных - сын [3]
06 | Бахряков Степан Тимофеевич: 13 лет | Крестьяне из государственных - сын [3]
07 | Бахряков Егор Тимофеевич: , 1 месяц | Крестьяне из государственных - сын [3]
Комментарий наборщика
возраст: менее 1 месяца
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.