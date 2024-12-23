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Бахряков Иван Исаевич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Бахряков Иван Исаевич
Пол
муж
Возраст (лет)
72
Год рождения вычисленный
1825
Родственная связь
хозяин
Номер семьи
46
Номер в семье
1
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
пос. Казанский
Место события
пос. Казанский, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.338, лист: 94
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 46
01 | Бахряков Иван Исаевич: 72 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Бахрякова Федора Федоровна: 75 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Бахряков Тимофей Иванович: 34 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Бахрякова Марья Андреевна: 32 года | Крестьяне из государственных - жена [3]
05 | Бахряков Павел Тимофеевич: 14 лет | Крестьяне из государственных - сын [3]
06 | Бахряков Степан Тимофеевич: 13 лет | Крестьяне из государственных - сын [3]
07 | Бахряков Егор Тимофеевич: , 1 месяц | Крестьяне из государственных - сын [3]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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