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Смирнова Екатерина Семеновна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Смирнова Екатерина Семеновна
Пол
муж
Возраст (лет)
48
Год рождения вычисленный
1849
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
42
Номер в семье
2
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
пос. Казанский
Место события
пос. Казанский, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.338, лист: 86
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 42
01 | Смирнов Егор Тиханович: 40 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Смирнова Екатерина Семеновна: 48 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Смирнов Иван Егорович: 12 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Смирнова Парасковья Егоровна: 9 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
05 | Смирнова Надежда Егоровна: 8 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
06 | Степанова Анисья Петровна: 20 лет | Крестьяне из государственных - племянница [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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