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Лаптев Федор Васильевич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Лаптев Федор Васильевич
Пол
муж
Возраст (лет)
39
Год рождения вычисленный
1858
Родственная связь
хозяин
Номер семьи
40
Номер в семье
1
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
пос. Казанский
Место события
пос. Казанский, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.338, лист: 82
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 40
01 | Лаптев Федор Васильевич: 39 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Лаптева Ульяна Парфеновна: 28 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Лаптев Андрей Федорович: 9 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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