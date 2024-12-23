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Кудрявцев Родион Михайлович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Кудрявцев Родион Михайлович
Пол
муж
Возраст (лет)
37
Год рождения вычисленный
1860
Родственная связь
хозяин
Номер семьи
39
Номер в семье
1
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
пос. Казанский
Место события
пос. Казанский, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.338, лист: 80
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 39
01 | Кудрявцев Родион Михайлович: 37 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Кудрявцева Варвара Семеновна: 29 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Кудрявцев Михаил Родионович: , 8 месяцев | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Кудрявцева Зинаида Родионовна: 2 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
05 | Егоров Платон Козьмич: 12 лет | Крестьяне из государственных - сын [2]
06 | Егорова Устинья Козьминична: 6 лет | Крестьяне из государственных - дочь [2]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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