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Кузюкин Василий Михайлович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Кузюкин Василий Михайлович
Пол
муж
Возраст (лет)
23
Год рождения вычисленный
1874
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
38
Номер в семье
3
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
пос. Казанский
Место события
пос. Казанский, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.338, лист: 78
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 38
01 | Кузюкин Михаил Гаврилович: 56 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Кузюкина Екатерина Ивановна: 50 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Кузюкин Василий Михайлович: 23 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Кузюкин Максим Михайлович: 21 год | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Козюкина Марья Михайловна: 16 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
06 | Козюкин Степан Михайлович: 11 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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