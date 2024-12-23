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Федорова Татьяна Осиповна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Федорова Татьяна Осиповна
Пол
муж
Возраст (лет)
6
Год рождения вычисленный
1891
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
36
Номер в семье
5
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
пос. Казанский
Место события
пос. Казанский, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.338, лист: 74
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 36
01 | Федоров Осип Федорович: 47 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Федорова Палагея Семеновна: 34 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Федорова Ксения Осиповна: 15 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
04 | Федорова Марья Осиповна: 14 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
05 | Федорова Татьяна Осиповна: 6 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
06 | Федоров Василий Осипович: 12 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
07 | Федоров Василий Осипович: 3 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
08 | Федорова Пелагея Осиповна: 1 год | Крестьяне из государственных - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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