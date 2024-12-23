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Николаев Макар Яковлевич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Николаев Макар Яковлевич
Пол
муж
Возраст (лет)
24
Год рождения вычисленный
1873
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
35
Номер в семье
2
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
пос. Казанский
Место события
пос. Казанский, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.338, лист: 72
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 35
01 | Николаев Яков Николаевич: 57 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Николаев Макар Яковлевич: 24 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
03 | Николаева Елена Семеновна: 23 года | Крестьяне из государственных - жена [2]
04 | Николаева Марья Макаровна: 1 год | Крестьяне из государственных - дочь [2]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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