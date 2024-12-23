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Куликова Анна Кириловна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Куликова Анна Кириловна
Пол
муж
Возраст (лет)
6
Год рождения вычисленный
1891
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
34
Номер в семье
5
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
пос. Казанский
Место события
пос. Казанский, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.338, лист: 70
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 34
01 | Куликов Кирилло Семенович: 48 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Куликова Марья Андреевна: 40 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Куликов Андрей Кирилович: 18 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Куликова Акулина Кириловна: 12 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
05 | Куликова Анна Кириловна: 6 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
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Индексация данных проведена Юлия Ратт

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