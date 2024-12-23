Яранова Марья Васильевна
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Яранова Марья Васильевна
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 17
- Год рождения вычисленный
- 1880
- Родственная связь
- сестра [1]
- Номер семьи
- 33
- Номер в семье
- 2
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- пос. Казанский
- Место события
- пос. Казанский, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.338, лист: 68
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 33
01 | Яранов Григорий Васильевич: 21 год | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Яранова Марья Васильевна: 17 лет | Крестьяне из государственных - сестра [1]
03 | Яранова Агафия Гавриловна: 45 лет | Крестьяне из государственных - мать [1]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Юлия Ратт
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.