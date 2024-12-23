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Яранов Григорий Васильевич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Яранов Григорий Васильевич
Пол
муж
Возраст (лет)
21
Год рождения вычисленный
1876
Родственная связь
хозяин
Номер семьи
33
Номер в семье
1
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
пос. Казанский
Место события
пос. Казанский, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.338, лист: 68
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 33
01 | Яранов Григорий Васильевич: 21 год | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Яранова Марья Васильевна: 17 лет | Крестьяне из государственных - сестра [1]
03 | Яранова Агафия Гавриловна: 45 лет | Крестьяне из государственных - мать [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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