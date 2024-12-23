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Спиридонов Карпей Семенович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Спиридонов Карпей Семенович
Пол
муж
Возраст (лет)
28
Год рождения вычисленный
1869
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
31
Номер в семье
3
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
пос. Казанский
Место события
пос. Казанский, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.338, лист: 64
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 31
01 | Спиридонов Семен Спиридонович: 70 лет | Отставной солдат - хозяин
02 | Спиридонова Анна Игнатьевна: 65 лет | Солдатка - жена [1]
03 | Спиридонов Карпей Семенович: 28 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Спиридонова Евдокия Федоровна: 23 года | Крестьяне из государственных - жена [3]
05 | Спиридонов Василий Карпович: 2 года | Крестьяне из государственных - сын [3]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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