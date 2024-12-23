Матвеева Марина Николаевна
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Матвеева Марина Николаевна
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 37
- Год рождения вычисленный
- 1860
- Родственная связь
- жена [1]
- Номер семьи
- 30
- Номер в семье
- 2
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- пос. Казанский
- Место события
- пос. Казанский, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.338, лист: 62
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 30
01 | Матвеев Тимофей Матвеевич: 34 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Матвеева Марина Николаевна: 37 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Матвеева Наталия Тимофеевна: 10 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
04 | Матвеев Козьма Тимофеевич: 7 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Матвеев Илья Тимофеевич: 1 год | Крестьяне из государственных - сын [1]
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- Индексация данных проведена Юлия Ратт
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