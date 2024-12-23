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Николаева Анна Филиповна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Николаева Анна Филиповна
Пол
муж
Возраст (лет)
44
Год рождения вычисленный
1853
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
28
Номер в семье
2
Сословие
Солдатка
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
пос. Казанский
Место события
пос. Казанский, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.338, лист: 58
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 28
01 | Николаев Антип Николаевич: 46 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Николаева Анна Филиповна: 44 года | Солдатка - жена [1]
03 | Николаева Матрона Антиповна: 9 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
04 | Николаев Яков Антипович: 2 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Николаева Агафия Антиповна: , 10 месяцев | Крестьяне из государственных - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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