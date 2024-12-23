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Николаев Антип Николаевич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Николаев Антип Николаевич
Пол
муж
Возраст (лет)
46
Год рождения вычисленный
1851
Родственная связь
хозяин
Номер семьи
28
Номер в семье
1
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
пос. Казанский
Место события
пос. Казанский, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.338, лист: 58
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 28
01 | Николаев Антип Николаевич: 46 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Николаева Анна Филиповна: 44 года | Солдатка - жена [1]
03 | Николаева Матрона Антиповна: 9 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
04 | Николаев Яков Антипович: 2 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Николаева Агафия Антиповна: , 10 месяцев | Крестьяне из государственных - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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