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Мерзанаев Семен Алексеевич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Мерзанаев Семен Алексеевич
Пол
муж
Возраст (месяцев)
8
Год рождения вычисленный
1896
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
27
Номер в семье
3
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
пос. Казанский
Место события
пос. Казанский, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.338, лист: 56
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 27
01 | Мерзанаев (Мерзушев) Алексей Миронович: 25 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Мерзанаева Ксения Михайловна: 20 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Мерзанаев Семен Алексеевич: , 8 месяцев | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Мерзанаев Трофим Миронович: 24 года | Крестьяне из государственных - брат [1]
05 | Мерзанаева Василиса Мироновна: 18 лет | Крестьяне из государственных - сестра [1]
06 | Мерзанаев Никита Миронович: 10 лет | Крестьяне из государственных - брат [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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