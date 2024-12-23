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Опасекин Данило Семенович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Опасекин Данило Семенович
Пол
муж
Возраст (лет)
30
Год рождения вычисленный
1867
Родственная связь
хозяин
Номер семьи
23
Номер в семье
1
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
пос. Казанский
Место события
пос. Казанский, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.338, лист: 48
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 23
01 | Опасекин Данило Семенович: 30 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Опасекина Евдокия Даниловна: 27 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Опасекина Александра Даниловна: 7 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
04 | Опасекина Матрона Даниловна: 5 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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