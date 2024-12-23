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Мартышкин Михаил Прокопьевич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Мартышкин Михаил Прокопьевич
Пол
муж
Возраст (лет)
37
Год рождения вычисленный
1860
Родственная связь
хозяин
Номер семьи
18
Номер в семье
1
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
пос. Казанский
Место события
пос. Казанский, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.338, лист: 38
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 18
01 | Мартышкин Михаил Прокопьевич: 37 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Терентьева Настасья Никитична: 25 лет | Крестьяне из государственных - работница
03 | Мартышкин Михаил: 1 год | Крестьяне из государственных - сын [2]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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