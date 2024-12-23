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Ечмакова Устинья Степановна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Ечмакова Устинья Степановна
Пол
муж
Возраст (лет)
1
Год рождения вычисленный
1896
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
17
Номер в семье
7
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
пос. Казанский
Место события
пос. Казанский, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.338, лист: 36
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 17
01 | Ечмаков Степан Герасимович: 47 лет | Отставной солдат - хозяин
02 | Ечмакова Василиса Петровна: 36 лет | Солдатка - жена [1]
03 | Ечмакова Варвара Степановна: 14 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
04 | Ечмакова Екатерина Степановна: 12 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
05 | Ечмаков Федор Степанович: 9 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Ечмакова Марина Степановна: 3 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
07 | Ечмакова Устинья Степановна: 1 год | Крестьяне из государственных - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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