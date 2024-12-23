Ечмакова Варвара Степановна
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Ечмакова Варвара Степановна
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 14
- Год рождения вычисленный
- 1883
- Родственная связь
- дочь [1]
- Номер семьи
- 17
- Номер в семье
- 3
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- пос. Казанский
- Место события
- пос. Казанский, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.338, лист: 36
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 17
01 | Ечмаков Степан Герасимович: 47 лет | Отставной солдат - хозяин
02 | Ечмакова Василиса Петровна: 36 лет | Солдатка - жена [1]
03 | Ечмакова Варвара Степановна: 14 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
04 | Ечмакова Екатерина Степановна: 12 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
05 | Ечмаков Федор Степанович: 9 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Ечмакова Марина Степановна: 3 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
07 | Ечмакова Устинья Степановна: 1 год | Крестьяне из государственных - дочь [1]
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- Индексация данных проведена Юлия Ратт
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