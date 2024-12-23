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Ечмаков Степан Герасимович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Ечмаков Степан Герасимович
Пол
муж
Возраст (лет)
47
Год рождения вычисленный
1850
Родственная связь
хозяин
Номер семьи
17
Номер в семье
1
Сословие
Отставной солдат
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
пос. Казанский
Место события
пос. Казанский, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.338, лист: 36
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 17
01 | Ечмаков Степан Герасимович: 47 лет | Отставной солдат - хозяин
02 | Ечмакова Василиса Петровна: 36 лет | Солдатка - жена [1]
03 | Ечмакова Варвара Степановна: 14 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
04 | Ечмакова Екатерина Степановна: 12 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
05 | Ечмаков Федор Степанович: 9 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Ечмакова Марина Степановна: 3 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
07 | Ечмакова Устинья Степановна: 1 год | Крестьяне из государственных - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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