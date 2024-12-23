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Таюков Андрей Гаврилович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Таюков Андрей Гаврилович
Пол
муж
Возраст (лет)
11
Год рождения вычисленный
1886
Родственная связь
приемный сын [1]
Номер семьи
16
Номер в семье
3
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
пос. Казанский
Место события
пос. Казанский, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.338, лист: 34
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 16
01 | Таюков Гаврил Иванович: 44 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Таюкова Екатерина Александровна: 39 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Таюков Андрей Гаврилович: 11 лет | Крестьяне из государственных - приемный сын [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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