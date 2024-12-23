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Матюков Роман Петрович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Матюков Роман Петрович
Пол
муж
Возраст (лет)
35
Год рождения вычисленный
1862
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
14
Номер в семье
3
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
пос. Казанский
Место события
пос. Казанский, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.338, лист: 30
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 14
01 | Матюков Петр Данилович: 70 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Матюкова Орина Осиповна: 65 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Матюков Роман Петрович: 35 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Матюкова Марфа Петровна: 22 года | Крестьяне из государственных - жена [3]
05 | Матюкова Вера Романовна: 2 года | Крестьяне из государственных - дочь [3]
06 | Матюков Максим Романович: 1 год | Крестьяне из государственных - сын [3]
07 | Матюков Василий Петрович: 22 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
08 | Матюкова Елена Петровна: 19 лет | Крестьяне из государственных - жена [7]
09 | Ящиков Василий Ефремович: 45 лет | Крестьяне из государственных - квартирант
10 | Ящикова Марья Васильевна: 9 лет | Крестьяне из государственных - дочь [9]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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