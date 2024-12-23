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Соловьева Александра Фирсовна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Соловьева Александра Фирсовна
Пол
муж
Возраст (лет)
10
Год рождения вычисленный
1887
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
13
Номер в семье
3
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
пос. Казанский
Место события
пос. Казанский, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.338, лист: 28
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 13
01 | Соловьев Фирс Никитич: 41 год | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Соловьева Наталия Андриановна: 36 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Соловьева Александра Фирсовна: 10 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
04 | Соловьева Ксения Фирсовна: 2 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
05 | Соловьев Никита Фирсович: , 6 месяцев | Крестьяне из государственных - сын [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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