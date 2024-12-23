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Суедаров Петр Васильевич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Суедаров Петр Васильевич
Пол
муж
Возраст (лет)
4
Год рождения вычисленный
1893
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
11
Номер в семье
5
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
пос. Казанский
Место события
пос. Казанский, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.338, лист: 24
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 11
01 | Суедаров Василий Тимофеевич: 40 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Суедарова Палагея Семеновна: 35 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Суедаров Филипп Васильевич: 13 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Суедаров Иван Васильевич: 6 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Суедаров Петр Васильевич: 4 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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