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Суедаров Василий Тимофеевич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Суедаров Василий Тимофеевич
Пол
муж
Возраст (лет)
40
Год рождения вычисленный
1857
Родственная связь
хозяин
Номер семьи
11
Номер в семье
1
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
пос. Казанский
Место события
пос. Казанский, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.338, лист: 24
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 11
01 | Суедаров Василий Тимофеевич: 40 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Суедарова Палагея Семеновна: 35 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Суедаров Филипп Васильевич: 13 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Суедаров Иван Васильевич: 6 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Суедаров Петр Васильевич: 4 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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