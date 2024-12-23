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Охотин Иван Константинович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Охотин Иван Константинович
Пол
муж
Возраст (лет)
14
Год рождения вычисленный
1883
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
10
Номер в семье
3
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
пос. Казанский
Место события
пос. Казанский, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.338, лист: 22
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 10
01 | Охотин Константин Михайлович: 43 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Охотина Фекла Константиновна: 17 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
03 | Охотин Иван Константинович: 14 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Охотин Яков Константинович: 8 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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