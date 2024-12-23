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Данников Петр Игнатьевич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Данников Петр Игнатьевич
Пол
муж
Возраст (месяцев)
5
Год рождения вычисленный
1896
Родственная связь
сын [3]
Номер семьи
8
Номер в семье
7
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
пос. Казанский
Место события
пос. Казанский, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.338, лист: 18
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 8
01 | Данников Козьма Сергеевич: 54 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Данникова Агафья Петровна: 60 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Данников Игнатий Козьмич: 25 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Данникова Марфа Васильевна: 26 лет | Крестьяне из государственных - жена [3]
05 | Данников Иван Игнатьевич: 6 лет | Крестьяне из государственных - сын [3]
06 | Данников Василий Игнатьевич: 3 года | Крестьяне из государственных - сын [3]
07 | Данников Петр Игнатьевич: , 5 месяцев | Крестьяне из государственных - сын [3]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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