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Маркитанова Татьяна Семеновна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Маркитанова Татьяна Семеновна
Пол
муж
Возраст (лет)
34
Год рождения вычисленный
1863
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
7
Номер в семье
2
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
пос. Казанский
Место события
пос. Казанский, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.338, лист: 16
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 7
01 | Маркитанов Михаил Екимович: 41 год | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Маркитанова Татьяна Семеновна: 34 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Маркитанов Тимофей Михайлович: 14 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Маркитанов Василий Михайлович: 9 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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