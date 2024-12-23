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Иллидаров Григорий Дмитриевич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Иллидаров Григорий Дмитриевич
Пол
муж
Возраст (лет)
3
Год рождения вычисленный
1894
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
6
Номер в семье
7
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
пос. Казанский
Место события
пос. Казанский, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.338, лист: 14
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 6
01 | Иллидаров Дмитрий Никифорович: 54 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Иллидарова Евдокия Сидоровна: 47 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Иллидарова Настасья Дмитриевна: 26 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
04 | Иллидаров Трофим Дмитриевич: 22 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Иллидарова Евгения Кузьминична: 18 лет | Крестьяне из государственных - жена [4]
06 | Иллидаров Федор Дмитриевич: 16 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
07 | Иллидаров Григорий Дмитриевич: 3 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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