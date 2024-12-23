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Захаров Илья Захарович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Захаров Илья Захарович
Пол
муж
Возраст (лет)
40
Год рождения вычисленный
1857
Родственная связь
хозяин
Номер семьи
4
Номер в семье
1
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
пос. Казанский
Место события
пос. Казанский, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.338, лист: 10
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 4
01 | Захаров Илья Захарович: 40 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Захарова Ульяна Прокопьевна: 36 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Захарова Василиса Ильинична: 2 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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