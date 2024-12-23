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Платов Лукиан Феодотович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Платов Лукиан Феодотович
Пол
муж
Возраст (лет)
37
Год рождения вычисленный
1860
Родственная связь
хозяин
Номер семьи
3
Номер в семье
1
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
пос. Казанский
Место события
пос. Казанский, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.338, лист: 8
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 3
01 | Платов Лукиан Феодотович: 37 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Платова Татьяна Михайловна: 31 год | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Платова Александра Лукиановна: 1 год | Крестьяне из государственных - дочь [1]
04 | Тиханов Семен Михайлович: 23 года | Крестьяне из государственных - шурин [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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