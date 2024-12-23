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Мавра Яковлевна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Мавра Яковлевна
Пол
муж
Возраст (лет)
70
Год рождения вычисленный
1827
Родственная связь
теща [1]
Номер семьи
2
Номер в семье
6
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
пос. Казанский
Место события
пос. Казанский, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.338, лист: 6
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 2
01 | Серянов Иван Никифорович: 35 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Серянова Устинья Егоровна: 39 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Серянова Степанида Ивановна: 12 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
04 | Серянов Иван Иванович: 8 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Серянова Марина Ивановна: 6 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
06 | Мавра Яковлевна: 70 лет | Крестьяне из государственных - теща [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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