Серянова Марина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСерянова Марина Ивановна

Серянова Марина Ивановна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Серянова Марина Ивановна
Пол
муж
Возраст (лет)
6
Год рождения вычисленный
1891
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
2
Номер в семье
5
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
пос. Казанский
Место события
пос. Казанский, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.338, лист: 6
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 2
01 | Серянов Иван Никифорович: 35 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Серянова Устинья Егоровна: 39 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Серянова Степанида Ивановна: 12 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
04 | Серянов Иван Иванович: 8 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Серянова Марина Ивановна: 6 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
06 | Мавра Яковлевна: 70 лет | Крестьяне из государственных - теща [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.