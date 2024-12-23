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Богатырев Влас

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Богатырев Влас
Пол
муж
Возраст (лет)
61
Год рождения вычисленный
1836
Родственная связь
хозяин
Номер семьи
21
Номер в семье
1
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
выс. Затонский
Место события
выс. Затонский, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.337, лист: 44
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 21
01 | Богатырев Влас: 61 год | Крестьяне из государственных - хозяин
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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