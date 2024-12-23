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Забегаева Варвара Павловна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Забегаева Варвара Павловна
Пол
муж
Возраст (лет)
28
Год рождения вычисленный
1869
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
15
Номер в семье
2
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
выс. Затонский
Место события
выс. Затонский, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.337, лист: 32
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 15
01 | Забегаев Иван Фомич: 28 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Забегаева Варвара Павловна: 28 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Забегаев Николай Иванович: 9 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Забегаева Анна Ивановна: 7 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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