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Полтораченко Трофим Павлович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Полтораченко Трофим Павлович
Пол
муж
Возраст (лет)
57
Год рождения вычисленный
1840
Родственная связь
хозяин
Номер семьи
14
Номер в семье
1
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
выс. Затонский
Место события
выс. Затонский, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.337, лист: 30
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 14
01 | Полтораченко Трофим Павлович: 57 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Полтораченко Стефан Павлович: 48 лет | Крестьяне из государственных - брат [1]
03 | Пиманов Андрей Пименович: 63 года | Крестьяне из барских - постоялец
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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