Оноприенко Павла Павловна
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Оноприенко Павла Павловна
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 1
- Год рождения вычисленный
- 1896
- Родственная связь
- дочь [1]
- Номер семьи
- 13
- Номер в семье
- 8
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- выс. Затонский
- Место события
- выс. Затонский, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.337, лист: 28
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 13
01 | Оноприенко Павел Петрович: 55 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Оноприенко Василисса Моисеевна: 35 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Оноприенко Демьян Павлович: 12 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Оноприенко Степан Павлович: 6 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Оноприенко Иван Павлович: , 6 месяцев | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Оноприенко Евдокия Павловна: 9 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
07 | Оноприенко Александра Павловна: 4 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
08 | Оноприенко Павла Павловна: 1 год | Крестьяне из государственных - дочь [1]
09 | Забегаева Анна Павловна: 19 лет | Крестьяне из государственных - дочь от первой жены [1]
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- Индексация данных проведена Юлия Ратт
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