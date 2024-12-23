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Оноприенко Степан Павлович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Оноприенко Степан Павлович
Пол
муж
Возраст (лет)
6
Год рождения вычисленный
1891
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
13
Номер в семье
4
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
выс. Затонский
Место события
выс. Затонский, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.337, лист: 28
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 13
01 | Оноприенко Павел Петрович: 55 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Оноприенко Василисса Моисеевна: 35 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Оноприенко Демьян Павлович: 12 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Оноприенко Степан Павлович: 6 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Оноприенко Иван Павлович: , 6 месяцев | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Оноприенко Евдокия Павловна: 9 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
07 | Оноприенко Александра Павловна: 4 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
08 | Оноприенко Павла Павловна: 1 год | Крестьяне из государственных - дочь [1]
09 | Забегаева Анна Павловна: 19 лет | Крестьяне из государственных - дочь от первой жены [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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