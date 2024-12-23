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Рыбьякова Анна Аггеевна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Рыбьякова Анна Аггеевна
Пол
жен
Возраст (лет)
7
Год рождения вычисленный
1890
Родственная связь
внучка [1]
Номер семьи
12
Номер в семье
2
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
выс. Затонский
Место события
выс. Затонский, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.337, лист: 26
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 12
01 | Рыбьякова Ирина Васильевна: 50 лет | Крестьяне из государственных - хозяйка
02 | Рыбьякова Анна Аггеевна: 7 лет | Крестьяне из государственных - внучка [1]
03 | Фомин Ефим Кузмич: 24 года | Крестьяне из государственных - квартирант
04 | Фомина Евдокия Фирсовна: 29 лет | Крестьяне из государственных - жена [3]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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