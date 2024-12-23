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Ослина Марья Агаповна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Ослина Марья Агаповна
Пол
жен
Возраст (лет)
14
Год рождения вычисленный
1883
Родственная связь
призреваемая
Номер семьи
11
Номер в семье
10
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
выс. Затонский
Место события
выс. Затонский, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.337, лист: 24
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 11
01 | Рыбьяков Фирс Петрович: 68 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Рыбьякова Евдокия Федоровна: 52 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Рыбьяков Григорий Фирсович: 32 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Рыбьякова Екатерина Фирсовна: 37 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
05 | Рыбьякова Василисса Петровна: 28 лет | Крестьяне из государственных - жена [3]
06 | Рыбьяков Николай Григорьевич: 4 года | Крестьяне из государственных - сын [3]
07 | Рыбьяков Василий Григорьевич: 2 года | Крестьяне из государственных - сын [3]
08 | Рыбьякова Татьяна Григорьевна: , 1 месяц | Крестьяне из государственных - дочь [3]
09 | Рыбьяков Иван Гордеевич: 8 лет | Крестьяне из государственных - сын [4]
10 | Ослина Марья Агаповна: 14 лет | Крестьяне из государственных - призреваемая
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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